Café pode intensificar orgasmos e aumentar desejo sexual

Uma xícara de café pode ter benefícios surpreendentes para o prazer sexual, além de simplesmente despertar o corpo. A cafeína, encontrada no café, tem a capacidade de aumentar a intensidade dos orgasmos e melhorar o desempenho sexual, como explicado em um vídeo viral do médico britânico do Serviço Nacional de Saúde, Karan Raj.

Em doses elevadas, a cafeína provoca a dilatação dos vasos sanguíneos e um aumento no fluxo sanguíneo. Como a excitação e os orgasmos dependem, em grande parte, do suprimento de sangue para os órgãos sexuais, isso pode resultar em orgasmos mais intensos. Além disso, a cafeína atua como um estimulante natural, tornando as pessoas mais ativas durante o ato sexual.

Pesquisas, como um estudo da Universidade do Texas publicado na revista PLOS One, sugerem que o consumo diário de duas a três xícaras de café pode reduzir a probabilidade de disfunção erétil em homens, melhorando o desempenho sexual. Este estudo indica que pessoas que mantêm esse hábito têm 40% menos chances de desenvolver essa condição em comparação com aqueles que não o fazem. No entanto, embora um estudo anterior em ratas fêmeas tenha associado uma alta ingestão de cafeína a uma intensa atividade sexual, ainda não existem estudos definitivos que confirmem essa mesma correlação em seres humanos.