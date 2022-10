Wilson Lima pede que Pará investigue assassinato de delegado do Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas lamentou a morte do delegado de Polícia Civil Aldeney Goes Alves, executado a tiros na noite desta sexta-feira (28), em uma drogaria, no Pará.

Em nota, o governador Wilson Lima informou que ligou para o governador paraense Helder Barbalho e "pediu empenho na resolução do caso".

“Lamento profundamente a morte do delegado Aldeney Goes, assassinado no Pará. Conversei com o governador Helder Barbalho, que me informou que a polícia já está em busca dos suspeitos, e pedi empenho na elucidação do caso. Minha solidariedade à família e aos amigos”, disse Wilson Lima.

Além disso, o Governo do Amazonas informou que "está prestando toda a assistência à família e uma equipe da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) será enviada à Belém para realizar o traslado do corpo".