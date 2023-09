Vídeos: Funcionário é baleado no rosto durante assalto à casa lotérica no Amazonas

Vídeo mostra assalto que terminou com um baleado em casa lotérica de Jutaí no Amazonas pic.twitter.com/DwJADLzANu — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 12, 2023

Manaus/AM - O funcionário de uma casa lotérica, identificado como Irleson Ramos, 25, foi baleado no rosto durante um assalto ao estabelecimento nesta segunda-feira (11), no município de Jutaí, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu por volta das 12h, no Centro da cidade e foi filmado por câmeras de segurança. Na ocasião, três homens armados e encapuzados renderam funcionários e clientes e anunciaram o roubo.

Ele recolheram pertences das vítimas e a renda da loteria e no momento em que deixavam o lugar, um deles acabou disparando contra o Irleson e o acertou no rosto.

O trio fugiu logo em seguida com a ajuda de outros cinco criminosos que davam cobertura do lado de fora. Durante as buscas nos arredores da casa lotérica, a polícia recebeu informações sobre a identidade do atirador e conseguiu prendê-lo.

População revoltada tenta linchar assaltantes que atiraram em funcionário de lotérica em Jutaí no Amazonas pic.twitter.com/ei7XS8pJNu — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 12, 2023

O grupo que ajudou na fuga também foi capturado e, na chegada à delegacia, foi recebido pela população enfurecida. As pessoas estavam revoltadas com a situação do funcionário baleado e ameaçavam invadir a delegacia para linchar os suspeitos.

Alguns ainda avançaram sobre os presos enquanto eles eram retirados da viatura e foi necessário que os policiais fizessem tiros de advertência para controlar a situação.

A vítima, Irleson, foi socorrida e precisou se submeter a cirurgia de urgência. As informações são de que ele segue internado, mas não corre risco de morte.