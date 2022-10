Vídeos: Familiares de Silvane prestam últimas homenagens no Amazonas

O corpo da vítima foi encontrado pela irmã na tarde de terça-feira (11), dentro do apartamento onde ela morava sozinha, na rua Cristóvão Colombo, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Silvane estava recém-separada e morava há cerca de três meses no local.

Manaus/AM - Familiares da jovem Silvane dos Santos Costa, de 25 anos, prestaram na tarde desta quinta-feira (13), as últimas homenagens. Um cortejo com centenas de pessoas acompanhou o caixão da vítima até o cemitério municipal de Urucará, onde o corpo foi enterrado.

