Vídeo mostra momento em que funcionária encontra celular em banheiro de empresa em Manaus https://t.co/0D88ihylE9 pic.twitter.com/G51j76iZQa — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 10, 2025

ManausAM - A câmera de segurança registrou o momento em que uma das funcionárias encontrou a caixa com um celular utilizados para espionar as mulheres no banheiro da empresa em Manaus. O suspeito pelo crime, o venezuelano Jenner José, foi preso na manhã desta sexta-feira (09), enquanto trabalhava, no local.

Nas imagens, por volta das 5h11, o suspeito entra no banheiro do escritório. Logo depois dele, a funcionária aparece esperando para usar o banheiro. Poucos segundos depois de entrar no banheiro, a vítima encontrou o celular dentro de uma caixa.

Ela saiu do escritório, depois retornou para o escritório, entrou no banheiro e já saiu com a caixa e o telefone do suspeito nas mãos. A mulher contou o ocorrido para a direção da empresa e a polícia foi acionada.

Ao ser preso, Jenner José confessou o crime. Ele foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve permanecer à disposição da justiça.