Homem é preso com 20 tabletes de drogas em Jutaí

Manaus/AM - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (09), com 20 tabletes de drogas, no município de Jutaí, no interior do Amazonas.

De acordo com a cabo PM Rosiane Brito, a ação foi executada por volta das 5h, após os policiais militares receberem denúncia anônima, via linha direta da Rocam, (92) 99280-7574, informando que o material ilícito estava sendo transportado para a capital, em uma embarcação, oriunda do município de Jutaí (a 749 quilômetros de Manaus).

“Com isso, com base nessas informações, a equipe foi até o Roadway, onde fez a apreensão de cerca de 20 tabletes de entorpecentes, entre maconha e cocaína”, explicou a cabo Rosiane Brito.

O homem, que se apresentou como responsável pelas drogas, juntamente com o material ilícito, foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.