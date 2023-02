Último a ser preso, 'Pica-pau' ordenou morte de traficante mas cantor foi morto por engano em Manaus, diz PC

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prendeu, na terça-feira (7), Jânio Pacheco de Sales, 36, conhecido como “Pica-pau”, apontado como mandante da morte do cantor sertanejo Igor Moreira de Lima, que tinha 29 anos. A vítima foi executada com cerca de 20 tiros, no dia 4 de janeiro deste ano, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

Em coletiva de imprensa realizada na sede da DEHS, bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade, o delegado Daniel Antony, adjunto da unidade especializada, informou que “Pica-pau” foi preso em um condomínio situado no bairro Ponta Negra, zona oeste. Segundo o delegado, com essa prisão, o caso foi totalmente elucidado, tendo em vista que outros três indivíduos já foram presos anteriormente.

“Obtivemos êxito nessa última prisão. As investigações apontaram que o infrator foi o mentor intelectual do homicídio do cantor, mas em depoimento, ele alega que não foi o mandante do crime”, explicou Antony.

No entanto, a autoridade policial esclarece que indícios apontam que teria partido de “Pica-pau” a ordem para a execução de um desafeto que pertence a um grupo criminoso rival, ocasião em que o cantor foi executado por engano.

Investigações

No decorrer das diligências, foram presos no dia 13 de janeiro deste ano, Wala Lourenço Ferreira, 29, conhecido como “BH”, e Gabriel Mendes Ferreira, 21, o “Dedinho”; e no dia 26 do mesmo mês, foi preso Patrick de Lima Batista, 19, o “PK”.

“Wala foi o motorista do veículo que deu fuga ao grupo, ‘Dedinho’ e ‘PK’, foram os executores, e ‘Pica-Pau’ o mandante”, detalhou o delegado.

Jânio responderá por homicídio, e será encaminhado para a audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.