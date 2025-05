Trio armado rende passageiros em assalto a ônibus em Manaus; Veja vídeo

Quem tiver informações sobre os criminosos pode repassá-las anonimamente pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurrc, ou ainda pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com o delegado Charles Araújo, os suspeitos estavam armados com uma arma de fogo e uma arma branca, e cometeram o assalto mediante grave ameaça às vítimas.

Manaus/AM – A polícia está em busca da identificação de três assaltantes que aterrorizaram passageiros de um ônibus da linha 415, no último domingo (15). O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do transporte coletivo.

