Traficante é preso com arma e joias após denúncia no Amazonas

Por volta das 15h30, a equipe policial realizava patrulhamento no bairro Nazaré Pinheiro, quando foi informada sobre a venda de drogas na rua Mitoso. No local, um suspeito foi preso, e os policiais apreenderam os seguintes objetos: uma arma de fogo, 15 munições, porções de entorpecentes tipo skank e pasta base de cocaína, balança de precisão, duas armas brancas, entre outros.

Manaus/AM - Um traficante, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso após denúncia anônima, nesta sexta-feira (24), no município de Coari, no interior do Amazonas. Ele estava com arma e joias no momento da prisão.

