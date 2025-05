Suspeitos de tentar matar prima após vítima brigar com avó são presos no Amazonas

A polícia continua as buscas para localizar o quarto envolvido no crime, que permanece foragido.

As investigações preliminares apontam que a motivação do crime seria vingança. Os suspeitos teriam atacado a prima em retaliação a uma suposta agressão da vítima contra a avó dos indivíduos, que teria sido expulsa de casa.

"Assim que soubemos do crime, iniciamos imediatamente as investigações. Encontramos a vítima gravemente ferida no hospital, e ela nos informou que os autores eram seus próprios primos. Diante disso, realizamos diligências para capturá-los", detalhou o delegado.

Segundo o delegado Everaldo Carneiro, da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime ocorreu na madrugada do mesmo dia, na avenida Janary Nunes, naquele município. Na ocasião, quatro homens foram até a residência da vítima e a atacaram com múltiplos golpes de faca.

Manaus/AM - Três homens, de 19, 21 e 24 anos, foram presos na quarta-feira (21) em Nova Olinda do Norte, no Amazonas, acusados de tentativa de feminicídio contra uma mulher de 28 anos, que é prima dos suspeitos.

