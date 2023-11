Suspeito devolve celular após vítima chorar durante assalto em Manaus; vídeo

A ação foi registrada por câmera de vigilância do estabelecimento e as imagens mostram o momento em que o suspeito anuncia o assalto. Em seguida, ele recolhe a renda do local e o celular da funcionária, no entanto, ela começa a chorar e implorar para que ele deixe o celular dela.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.