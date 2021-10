Suspeito de participar de foguetório em Manaus é executado com 19 tiros

No local, foram encontrados diversas caixas de fogos de artifício. De acordo com a polícia, Felipe era suspeito de ter participado do foguetório que ocorreu em diversos bairros da cidade. A Polícia deve investigar o caso.

Testemunhas relataram à polícia que Felipe estava com o pai, em frente de casa, quando os criminosos chegaram e efetuaram diversos disparos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O pai dele foi baleado na perna e socorrido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Manaus/AM - Felipe Nunes da Silva, de 21 anos, foi executado com aproximadamente 19 tiros, na madrugada desta sexta-feira (08), na rua Dr Daniel, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus.

