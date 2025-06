RecuperaFone: Polícia desarticula grupo suspeito de roubo de celulares em Manaus

Manaus/AM - Rayson Rennan Pereira Nascimento, de 25 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso envolvido em roubo de celulares em Manaus foi preso e outros dois homens de 25 anos, suspeitos de envolvimentos nos crimes foram detidos para prestar esclarecimentos. Eles são suspeitos de envolvimento em um grupo criminoso suspeito de roubar celulares das vítimas.

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (04) e foi coordenada pelo diretor do Nirc, delegado Bruno Hitotuzi com apoio de policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), em cumprimento de mandado de prisão preventiva autorizada pela Justiça.

“Nós viemos aqui cumprir o mandado de prisão preventiva do Rayson. Eles, juntamente com um bando, realizaram um roubo em Adrianópolis, próximo a uma academia, onde levaram um cordão de ouro e o celular da vítima. Eles vêm cometendo vários roubos na cidade. Chegamos aqui e encontramos três motocicletas que foram levadas para o núcleo, juntamente com várias pessoas de atitude suspeita”, detalhou o delegado.

Além das motocicletas foram apreendidos, ainda, na casa do suspeito, localizada, também no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus, um dechavador, resquício de maconha e outros objetos que indicam a suspeita da presença de entorpecentes.

Após a prisão, a polícia identificou a localização dos outros dois suspeitos. O segundo suspeito foi detido, também, no São Francisco e encaminhado a sede do Nirc. Na residência dele foi encontrada uma balança de precisão. O outro homem foi localizado no Conjunto Galileia, no Nova Cidade, na zona norte da cidade.

Prisões

O delegado Bruno Hitotuzi informou que com essa prisão, as operações do Programa RecuperaFone já resultaram na prisão de 53 pessoas. “Nesse meio temos aí receptadores comerciais e assaltantes. O núcleo tem apenas oito meses de trabalho e vem aí efetuando diversas operações, diversas prisões, entregando celular e restituindo os celulares para as vítimas”, destacou Hitotuzi.