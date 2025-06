Idosa ganha ação contra Bradesco por descontos indevidos em Manaus

Manaus/AM - O Banco Bradesco S/A foi condenado a devolver valores e pagar R$ 5 mil por danos morais a uma idosa aposentada por invalidez. A sentença do juiz Cid da Veiga Soares Júnior reconheceu a inexistência de um contrato bancário que justificasse os descontos indevidos no benefício da idosa, que sobrevive exclusivamente de sua aposentadoria e descobriu a fraude ao notar as cobranças em sua conta. Saiba mais em Amazonas Direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.