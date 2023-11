Professor é preso por estuprar aluna após oferecer carona no Amazonas

“Ele teria tido contato com a vítima na condição de enfermeiro, pois ele costumava entregar fitas para medição de glicose para a genitora da vítima. Como a adolescente ficava sozinha em casa no período noturno, em razão da sua mãe estudar à noite, ele se aproveitou de uma dessas ocasiões para cometer o crime”, contou.

De acordo com o titular, o infrator foi preso na avenida Almerinda Malaquias, no bairro Nova Esperança, em Novo Airão. Quanto ao seu histórico criminal, em junho deste ano, ele foi indiciado por estuprar uma adolescente de 16 anos e, inclusive, já teria sido denunciado pelo Ministério Público.

Conforme o delegado Mateus Moreira, titular da 77ª, o homem teria tido contato com a vítima na condição de professor. Na ocasião do delito, o homem teria dado uma carona à vítima e, em determinado momento, desviou o caminho para uma área deserta e a abusou sexualmente.

Manaus/AM - Um professor de 38 anos, que não teve nome revelado pela polícia, foi preso nesta quinta-feira (16) por estuprar uma aluna, de 18 anos, após oferecer uma carona, em Novo Airão, no Amazonas. O crime ocorreu no início de novembro.

