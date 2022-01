Polícia procura 'Festa' e 'Lágrima', assassinos do sargento da PM em Manaus

As pessoas que souberem do paradeiro dos dois indivíduos devem ligar para o número (92) 98118-9535, da DEHS, ou para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

No decorrer das investigações, a neta do sargento, uma jovem de 19 anos, e o namorado dela, foram presos por planejarem o crime.

Logo após a ação criminosa, os infratores fugiram na motocicleta, mas foram flagrados por imagens de câmeras de segurança das proximidades, em que “Lágrima” aparece com uma calça e blusa de cor vermelha, e “Festa” com uma blusa azul e calça vermelha.

