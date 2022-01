Neta de sargento da PM morto em assalto já tinha roubado R$ 7 mil da avó em Manaus

Não demorou muito para que as investigações confirmassem que foi Thaissa quem planejou e ordenou todo o crime com a ajuda do namorado, que também está preso.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, assim que a família soube das circunstâncias da morte do sargento e do roubo dos R$ 30 mil dele, os parentes desconfiaram da mulher e levaram a situação ao conhecimento da polícia.

Manaus/AM - Thayssa Ramos, 19, a mulher suspeita de ser mandante do roubo e morte do próprio avô, o sargento da PM Evandro da Silva Ramos, já tinha histórico de roubo contra outro membro da família.

