Polícia encontra quase 650 kg de cocaína escondidos em tanques de petróleo em Codajás

Manaus/AM - Em ação conjunta no rio Solimões, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreenderam, no sábado (23), por volta das 12h, cerca de 647 quilos de cocaína escondidos dentro dos tanques que armazenavam petróleo em uma balsa, próximo ao município de Codajás, no interior do Amazonas.

Após o recebimento de informações de Inteligência da Delegacia da Polícia Federal do município de Tabatinga, policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE), com apoio da Base Arpão I e policiais civis da Delegacia Fluvial (Deflu), deslocaram-se até um ponto do rio Solimões onde realizaram abordagem a um empurrador, que navegava próximo ao município de Codajás.

Durante a inspeção, foi encontrada a quantidade de material entorpecente armazenada em sacos dentro dos tanques de petróleo de uma balsa. Na ocorrência também foram apreendidos 80 gramas de pedras e metais preciosos ou semipreciosos. Ninguém foi preso.

A carga ilícita, avaliada em mais de R$ 48 milhões, foi encaminhada à sede da Polícia Federal em Manaus.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.