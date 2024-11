Idoso é morto a tiros durante briga por terras em Macapá; vídeo https://t.co/M7SgWtAVAl pic.twitter.com/KpyoJXcXYP — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 24, 2024

O idoso Antônio Candeia, de 72 anos, foi morto a tiros durante uma briga por terras, neste sábado (23), no Amapá. O suspeito foi identificado como Carlos Araújo e está foragido.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que Carlos esconde uma arma de fogo em uma das mãos e começa a discutir com o idoso. Em seguida, o suspeito empurra a vítima e dispara diversos tiros. Antônio tenta se abaixar para pegar algo dentro de uma sacola preta mas Carlos o derruba no chão e atira mais vezes. O idoso agoniza até a morte.

"Aparentemente ele (vitima) já tinha vendido essa terra, para a pessoa que fala com ele no vídeo. Tem um interlocutor conversando com ele, falando da terra, mandando ele sair [...]. Supostamente a terra foi vendida por um valor, logo depois ele queria mais dinheiro porque ele viu que valorizou [...] e continuava perambulando pela terra, tocando fogo. Essa discussão foi aflorada. Foi chamado nesse local o Carlos (acusado) [...] para dar uma 'dura' nele (vítima), para dar um susto, para fazer alguma coisa nesse sentido. Tanto que ele entra na conversa um pouco depois, ele não tá desde o começo", disse delegado Vladson Nascimento em entrevista ao G1.