PC fala sobre prisão de motorista que atropelou farmacêutico que comemorava casa própria

Manaus/AM- Guilherme Guimarães da Silva, de 23 anos, foi preso suspeito de atropelar e não prestar socorro ao estudante e auxiliar de farmácia Wilker Pinto Neves, de 25 anos. O crime, ocorrido em 18 de maio na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, zona sul de Manaus, resultou na morte de Wilker.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações tiveram início imediatamente após o fato. Câmeras de segurança na região foram cruciais para identificar Guilherme como o motorista do veículo envolvido no atropelamento.

Noite de Celebração Interrompida

A investigação revelou que Wilker celebrava a aquisição de sua casa própria com amigos e familiares na noite do crime. Ao sair para comprar bebidas adicionais, ele foi atingido por um carro em alta velocidade, muito acima do limite de 40 km/h permitido na via. "Após o atropelamento, o condutor não demonstrou arrependimento e não prestou socorro", detalhou o delegado Cunha.

Após o atropelamento, Guilherme levou o veículo para sua residência. Ao tomar conhecimento de que estava sendo procurado pela polícia, ele tentou ocultar vestígios do crime levando o carro a uma oficina.

Prisão e Justiça

Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra Guilherme, que foram prontamente concedidos. "Com as ordens judiciais em mãos, saímos em diligência para capturá-lo. Já sabíamos onde ele estava e nos deslocamos até a residência de seus familiares, no bairro Petrópolis, também na zona sul, onde cumprimos os mandados expedidos. Toda a operação foi bem-sucedida, e conseguimos prender Guilherme em menos de 10 dias", afirmou o delegado.

Ricardo Cunha lamentou a perda de Wilker, um jovem com sonhos e realizações. "Ele estudava farmácia e já atuava na área. Infelizmente, teve sua vida interrompida de forma trágica. Mas hoje, com a prisão de Guilherme, a Justiça está sendo feita e, de certa forma, isso pode amenizar a dor de seus familiares e amigos, por quem ele era muito querido", finalizou Cunha.

Guilherme responderá pelos crimes de homicídio doloso, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e omissão de socorro. Ele será submetido a uma audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.