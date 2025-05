Passageira é presa com cerca de 14 kg de skunk no aeroporto de Manaus

A droga foi identificada durante inspeção de rotina das bagagens despachadas para voo com destino a Fortaleza, no Ceará. A mala suspeita apresentava imagem característica de tabletes contendo substância orgânica. A partir da análise, os policiais federais localizaram a responsável pela bagagem que já se encontrava no interior da aeronave.

Manaus/AM - Na manhã deste sábado (17), uma passageira foi presa pela Polícia Federal ao tentar embarcar com aproximadamente 14 kg de skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.