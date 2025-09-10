Pai é preso no interior do Amazonas por estuprar as filhas de 15 e 17 anos





Manaus/AM- A Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos na terça-feira (9), no município de Humaitá, no Brasil, sob a acusação de estuprar as próprias filhas, de 15 e 17 anos. A prisão em flagrante, efetuada na avenida Transamazônica, resultou de uma investigação iniciada após denúncias de abuso sexual.

A investigação teve início quando a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Humaitá recebeu um alerta do Conselho Tutelar sobre uma das vítimas, que foi localizada em um posto de saúde aguardando atendimento. De acordo com a delegada Wagna Costa, o depoimento da adolescente revelou que os abusos cometidos pelo pai aconteciam desde sua infância, com a irmã mais velha como sua confidente.

Segundo a delegada, a vítima relatou um episódio recente e violento: na manhã de segunda-feira (08/09), o pai a levou a uma área isolada, com a desculpa de pegar pertences de trabalho, e a coagiu a praticar atos sexuais. Diante da recusa da filha, ele usou de força física para cometer o estupro.

Durante a investigação, a irmã da vítima, de 17 anos, também foi ouvida e revelou que os abusos do pai começaram quando ela tinha entre 13 e 14 anos. A delegada informou que o agressor aproveitava a ausência da mãe das adolescentes para praticar os crimes, observando as filhas durante o banho e tocando em suas partes íntimas.

As vítimas relataram que as agressões e ameaças eram constantes. O pai as intimidava, dizendo que se contassem a alguém, ele faria algo contra a mãe ou contra elas. Conforme o depoimento das filhas, a mãe não fez a denúncia anteriormente por medo do agressor, que é conhecido por ser agressivo e usuário de drogas. Devido à omissão, a mãe será indiciada pela polícia.

O homem foi autuado em flagrante por ameaça, estupro e estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.