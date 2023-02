Mulher é sequestrada no Shopping Ponta Negra e tem R$ 8 mil roubados por criminosos

Uma mulher que não teve identidade revelada, sofreu um sequestro relâmpago na tarde desta terça-feira (7), no estacionamento de um shopping localizado na zona Oeste de Manaus. Na ação os criminosos fizeram diversas transferências por pix, num total de R$ 8 mil reais.

De acordo com o delegado Costa e Silva, do 19º Distrito Integrado de Polícia, a mulher estava entrando no local quando foi abordada no estacionamento por dois homens, que a colocaram no banco de trás do carro. Um deles a acompanhou enquanto o outro dirigia. Ao saírem do shopping, os criminosos obrigaram a vítima a fazer várias transferências bancárias e conseguiram levar R$ 8 mil reais da vítima.

A mulher foi levada até o bairro Santo Agostinho, também na zona Oeste, onde os bandidos pediram para ela ajoelhar e olhar para baixo. Em seguida, eles fugiram no carro da vítima, que foi socorrida por pessoas que estavam em uma escola na área. Ao conseguir ligar para a polícia e para o marido, a mulher foi levada por PM's até o 19º DIP, no caminho da delegacia, o carro dela foi encontrado ainda ligado, mas a dupla já havia fugido do local. O veículo também foi levado para a delegacia.

Policiais fizeram buscas com a placa do carro da vítima e conseguiram descobrir que outro veículo estava dando suporte ao carro durante o crime, chegando a acompanhar o trajeto do veículo onde a mulher estava em alguns momentos. Uma equipe da PM em patrulhamento na Avenida Margarita, no Nova Cidade, recebeu a ocorrência e viu o veículo, realizando abordagem. O suspeito chegou a negar o envolvimento, mas depois confirmou a participação.

A Polícia Civil segue investigando o caso e os suspeitos ficarão à disposição da Justiça.