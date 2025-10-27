Mulher é achada morta atrás de carro com golpes na cabeça no Fazendinha





Manaus/AM - Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (27), na rua Maçarico, na Comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, na zona leste.

Segundo a polícia, um vizinho relatou que ouviu um barulho estranho durante a madrugada, mas precisamente por volta das 3h30, porém, não saiu para saber do que se tratava.

Horas depois, quando saía para trabalhar, outro vizinho se deparou com o corpo da vítima caído ao lado do seu carro, em uma garagem aberta. O homem acionou a polícia, que constatou que a vítima estava morta.

"Por volta de 3:30 da manhã, um dos vizinhos aqui da rua teria escutado um barulho estranho ao lado, onde tem um carro branco, mas ele não sabia diagnosticar se era voz ou o que barulho seria. E por volta já de 8:30 da manhã, o proprietário do referido veículo ia sair com ele e encontrou a vítima atrás do veículo já em em óbito", explica o delegado Daniel Verzani.

Os peritos encontraram ferimentos na cabeça da mulher, que indicam que ela foi golpeada com um objeto contundente. "De acordo com o perito criminal, existe uma lesão duas lesões, uma na testa e uma na região da cabeça, e são lesões compatíveis com a prática do crime de homicídio", destaca.

O corpo foi removido para o IML e deve passar por perícia. A vítima não foi reconhecida por nenhum vizinho, mas trajava uma roupa preta, semelhante a um macacão curto, e aparentava ter entre 20 e 25 anos.

Ela não portava documentos e por isso, não foi possível fazer a identificação da mesma. O caso está sendo investigado como homicídio e a polícia deve avaliar se há câmeras na localidade que podem ter captado o que ocorreu.