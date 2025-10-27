   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Mulher é achada morta atrás de carro com golpes na cabeça no Fazendinha

Por Portal Do Holanda

27/10/2025 10h56 — em
Policial


Mulher achada morta - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

Manaus/AM - Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (27), na rua Maçarico, na Comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, na zona leste.

Segundo a polícia, um vizinho relatou que ouviu um barulho estranho durante a madrugada, mas precisamente por volta das 3h30, porém, não saiu para saber do que se tratava.

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda Horas depois, quando saía para trabalhar, outro vizinho se deparou com o corpo da vítima caído ao lado do seu carro, em uma garagem aberta. O homem acionou a polícia, que constatou que a vítima estava morta.

Vítima não foi reconhecida - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

"Por volta de 3:30 da manhã, um dos vizinhos aqui da rua teria escutado um barulho estranho ao lado, onde tem um carro branco, mas ele não sabia diagnosticar se era voz ou o que barulho seria. E por volta já de 8:30 da manhã, o proprietário do referido veículo ia sair com ele e encontrou a vítima atrás do veículo já em em óbito", explica o delegado Daniel Verzani.Delegado Daniel Verzani - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

Os peritos encontraram ferimentos na cabeça da mulher, que indicam que ela foi golpeada com um objeto contundente. "De acordo com o perito criminal, existe uma lesão duas lesões, uma na testa e uma na região da cabeça, e são lesões compatíveis com a prática do crime de homicídio", destaca.

Remoção do corpo: Foto: Jander Robson/Portal do Holanda O corpo foi removido para o IML e deve passar por perícia. A vítima não foi reconhecida por nenhum vizinho, mas trajava uma roupa preta, semelhante a um macacão curto, e aparentava ter entre 20 e 25 anos.

Ela não portava documentos e por isso, não foi possível fazer a identificação da mesma. O caso está sendo investigado como homicídio e a polícia deve avaliar se há câmeras na localidade que podem ter captado o que ocorreu.

Bastidores da Política - Votar também é assumir riscos Bastidores da Política
Votar também é assumir riscos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Avô preso - Foto: Freepik

27/10/2025

Avô é preso suspeito de estuprar neto de 7 anos no Coroado

Jovem está em choque - Foto: Freepik Ilustrativa

26/10/2025

Três homens são presos por estupro coletivo de adolescente em Fonte Boa

Espingarda e barra usadas no crime - Foto: Divulgação

26/10/2025

Homem é preso por tentar matar desafeto em Boca do Acre

IML registrou o caso - Foto: Divulgação

26/10/2025

Homem é executado com tiros na cabeça no Lírio do Vale

Foto: Reprodução

26/10/2025

Jefinho é preso com drogas escondidas em fundo falso de banheiro no Betânia

Foto: Erlon Rodrigues e Divulgação/PC-AM

25/10/2025

Investigado por extorquir o próprio pai é preso por dívida de pensão alimentícia no Amazonas

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

25/10/2025

Venezuelano é encontrado morto dentro de casa em Manaus

Foto: Divulgação

25/10/2025

Grupo desembarca 48 tabletes de drogas e foge da Rocam em Coari

Foto: Divulgação

25/10/2025

Foragido com 28 anos de condenação por estelionato e roubo é preso em Manaus

Foto: Divulgação / PC

24/10/2025

Idoso é preso por ameaçar matar esposa com espingarda no Amazonas

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

24/10/2025

Morador de rua morre no Centro de Manaus

Foto: Divulgação

24/10/2025

Padrasto tenta fuga, mas é preso em Parintins por crime contra enteada

Foto: Reprodução

24/10/2025

Mulher mata homem a facadas após levar dois tapas no Pará

Material apreendido na casa - Foto: Divulgação

24/10/2025

Mãe e filhos são resgatados após serem agredidos e mantido em cárcere em Borba

Zagaia usada no crime - Foto: Divulgação

24/10/2025

Homem vítima de tentativa de "masculinicídio" foi atacado enquanto dormia em Beruri

Vítima era casada - Foto: Pixabay

24/10/2025

Encontro grupal termina com dois feridos a golpes de gargalo em motel de Manaus

Criança bateu a cabeça - Foto: Arquivo Portal do Holanda

24/10/2025

Criança fica ferida após moto ser esmagada por ônibus no Manoa

Foto: Divulgação/PC-AM

23/10/2025

Mulher é presa após comprar materiais de obra roubados no Japiim

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

23/10/2025

Namorada de homem morto no Shopping Ponta Negra é presa suspeita de participar do crime

Foto: Divulgação

23/10/2025

Caminhonete que saiu de Manaus com carga de ouro avaliada em R$ 7 milhões é interceptada

Foto: Reprodução de vídeo

23/10/2025

Casal em motocicleta sofre assalto por dupla armada no bairro Adrianópolis

Foto: Divulgação

23/10/2025

Avô é preso por abusar da neta em Santa Isabel do Rio Negro

23/10/2025

Veja vídeo da prisão de idoso que abusou de várias mulheres da própria família no Amazonas

Francisco Lima foi vítima de latrocínio - Foto: Reprodução

23/10/2025

Homem de alta periculosidade é preso por morte de empresário em Manacapuru

Delegado Rodrigo Torres - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

23/10/2025

Preso em Manaus era número um de facção no Pará e coordenava criminosos à distância

Foto: Divulgação

23/10/2025

Procurado pela Interpol é preso pela PF no aeroporto de Manaus

Delegada Beatriz Andrade - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

23/10/2025

Estuprador em série é preso por violentar crianças e mulheres da própria família no Amazonas

23/10/2025

AO VIVO: Tio-Avô é preso por estupro de criança de 7 anos em Presidente Figueiredo

Operação foi conduzida pelo Denarc - Foto: Divulgação

23/10/2025

Dois integrantes de facção criminosa do Pará são presos em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!