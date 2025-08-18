   Compartilhe este texto

Mulher desaparece após sair para ir a hospital em Manaus; outras duas pessoas sumiram

Por Portal Do Holanda

18/08/2025 18h28 — em
Policial


Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas divulgou imagens de três pessoas que desapareceram em Manaus. Entre elas, estão dois homens e uma mulher que sumiram em datas e locais distintos. 

Maria Soares Costa da Silva, de 35 anos, está desaparecida desde o dia 7 de junho deste ano, por volta das 8h, quando saiu de sua casa, localizada na rua Genolino Amando, no bairro Compensa, zona oeste.

Ela informou que iria a uma unidade hospitalar, pois não estava se sentindo bem. Na ocasião, Maria passou na casa de uma irmã, na rua Brasileia, também no mesmo bairro, para deixar os filhos. Após isso, ela seguiu para o destino final e, desde então, não retornou para casa e nem foi mais vista.

Elson Borges / Foto: Divulgação/PC-AM

Elson Borges dos Prazeres, de 25 anos, está desaparecido desde o dia 4 de março deste ano, quando saiu de sua casa, localizada na rua 11, no conjunto Jacarézinho, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). Elson teria vindo para Manaus em busca de oportunidades de emprego, mas desde então não deu mais notícias aos seus familiares e nem retornou para casa. Ele tem uma tatuagem no tórax, no lado direito.

Isaias dos Santos / Foto: Divulgação/PC-AMIsaias dos Santos Ale Junior, de 39 anos, está desaparecido desde o dia 12 de agosto deste ano, por volta das 15h. Ele saiu de sua residência, localizada na rua Barão do Rio Branco, no bairro Flores, zona centro-sul, sem informar para onde iria. Na ocasião, ele usava uma blusa de gola alta de cor marrom, bermuda bege clara e sandália branca. Ele não portava documentos nem aparelho celular.

A PC-AM solicita que quaisquer informações que possam contribuir para localizar as pessoas desaparecidas sejam repassadas pelos números: (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Bastidores da Política - A censura entrando na sua casa Bastidores da Política
A censura entrando na sua casa

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Foto: Divulgação

18/08/2025

Homem é preso em Presidente Figueiredo após ameaçar esposa de morte

Foto: Divulgação

18/08/2025

Mulher é presa com 3 kg de cocaína colados no corpo em aeroporto no Amazonas

Foto: Divulgação

18/08/2025

PC caça suspeito de esfaquear cadela grávida; homem já responde por homicídio

Foto: Arquivo Portal do Holanda

18/08/2025

Homem é morto a pedradas e pauladas após discussão na Estrada do Janauari

Foto: Reprodução Instagram

18/08/2025

Preso suspeito de atirar no cantor Dubarranco e filha de 4 anos em Manaus

Foto: Reprodução

18/08/2025

'Avô postiço' é preso por estuprar duas crianças em Novo Airão

18/08/2025

Vídeo mostra momento em que homem ataca vizinho a facadas no Redenção

Foto: Divulgação

18/08/2025

Homem é preso após esfaquear vizinho na frente de casa no Redenção

Foto: Caio Guarlotte/ Portal do Holanda

17/08/2025

Criminoso entra pelo telhado, mata mulher a facadas e rouba pertences em Manaus

Foto: Caio Guarlotte/ Portal do Holanda

17/08/2025

Homem é surpreendido por criminosos e morto com pelo menos 10 tiros no Val Paraíso

Foto: Caio Guarlotte/ Portal do Holanda

17/08/2025

Homem é encontrado morto com mãos amarradas e marcas de tortura no Santa Etelvina

Foto: Divulgação/PM-AM

17/08/2025

Grupo é flagrado descarregando lancha com carga de maconha em Manaus

Foto: Divulgação

17/08/2025

Neta que matou a avô a facadas no Careiro foi apreendida enquanto fugia para Manaus

Foto: Divulgação

17/08/2025

Adolescente suspeita de matar avô a facadas é apreendida no Careiro Castanho

Foto: Divulgação

17/08/2025

Carros ficam destruídos em acidente no Dom Pedro

Foto: Divulgação

17/08/2025

Cocaína avaliada em R$ 600 mil é achada no banco de moto em barco no Amazonas

Foto: Divulgação

17/08/2025

Adolescente é procurada por suspeita de matar avô a facadas no Careiro Castanho

Foto: Divulgação

17/08/2025

'Valentão' é preso por perseguir e ameaçar ex grávida de 8 meses em Borba

Foto: Divulgação/PC-AM

16/08/2025

Padrasto que entrou sem roupas no quarto da enteada e cometeu estupro é preso no Amazonas

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

16/08/2025

Idoso morre após levar facadas no interior do Amazonas; neta é suspeita

Foto: Divulgação

16/08/2025

Preso homem que ameaçou e arrancou pedaço da orelha da esposa no Amazonas

Foto: Reprodução

16/08/2025

Mulher sofre fratura na coluna após ser agredida pelo ex por cobrar dívida na Alvorada

Foto: Divulgação

16/08/2025

'Xonadinho' é preso com arma e jiboia no Amazonas

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

16/08/2025

Homem é encontrado morto dentro de casa no Coroado

Foto: Divulgação

16/08/2025

Homem é preso por ameaçar e injuriar cunhada no Amazonas

Foto: Divulgação/PC-AM

16/08/2025

Polícia Civil investiga morte de vítima de agressão física em Manaus

Foto: Divulgação

16/08/2025

Homem é preso por oferecer cigarro a rival com intenção de matá-lo no Amazonas

Foto: Reprodução

15/08/2025

Polícia procura homem que cometeu roubo em drogaria no Japiim

Foto: Divulgação

15/08/2025

Homem que aplicou série de golpes usando app de namoro é preso em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!