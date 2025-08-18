Kim Jong-un acusa EUA e Coreia do Sul de provocarem guerra





O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acusou os Estados Unidos e a Coreia do Sul de provocarem uma guerra, em resposta aos exercícios militares conjuntos iniciados pelos dois países nesta segunda-feira (18). Segundo a agência estatal norte-coreana KCNA, Kim Jong-un classificou as manobras como “a expressão mais óbvia da sua vontade de provocar guerra”.

Os exercícios militares, que visam fortalecer a preparação contra ameaças nucleares e de mísseis na península coreana, estão previstos para durar até o dia 28 de agosto.

A declaração de Kim Jong-un ocorre em um momento de escalada de tensões. Em julho, o líder norte-coreano já havia pedido que suas Forças Armadas se preparassem para uma “guerra real”, e o Exército do país tem realizado diversas manobras militares nos últimos meses.