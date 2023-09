Motorista de app é preso após se masturbar na frente de mulher em Manaus

Ao reconhecer o veículo, a mulher voltou a gritar que o motorista tinha se masturbado na frente dela. O homem fugiu do local, mas a vítima conseguiu filmar a placa do carro e repassou à polícia.

A princípio, a mulher achou que iria ser assaltada, mas ao olhar para dentro do veículo, se deparou com a cena sórdida.

A vítima relatou à polícia que era por volta das 11h30, quando ela e a mãe estava caminhando em direção à escola. No meio do caminho, um homem em um carro parou ao lado delas e com o órgão sexual já para fora da roupa, começou a se masturbar.

