Manauara Shopping lamenta morte de vigilante em Manaus

Manaus/AM - O Manauara Shopping lamentou a morte do vigilante identificado como Elias Pinheiro Ladislau, de 40 anos. Ele foi executado com tiros na cabeça, nesta segunda-feira (17), em uma área de carga e descarga do centro comercial, no bairro do Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Em nota, o Shopping se solidariza com os familiares e amigos da vítima e informa que vai ajudar a polícia nas investigações.

Confira a nota na íntegra;

“Lamentamos profundamente a morte do vigilante que prestava serviço para o shopping e informamos que, ao lado do Grupo GR, empresa de segurança contratada, prestaremos todo o apoio e suporte necessários à família do profissional.

Estamos à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações.”