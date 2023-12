Mais de 90 motos são apreendidas durante fiscalização do Detran no Natal em Manaus

Manaus/AM - Durante as festividades do Natal, ocorridas entre domingo (24) e segunda-feira (25), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) deflagrou operação em todas as zonas da capital. Ao todo, foram aplicadas 279 autuações.

Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, a atuação nesse período é redobrada, tendo em vista as inúmeras comemorações realizadas em toda a cidade.

“O Detran Amazonas também tem a função de preservar vidas. O trânsito é uma responsabilidade de todos. A educação e o respeito às normas são pilares essenciais para a construção de uma sociedade mais segura e harmoniosa”, disse Rodrigo Sá.

De acordo com o coordenador geral da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, ao longo da operação, que iniciou às 21h, do domingo, e finalizou às 6h, de segunda-feira, foram feitas 95 remoções de motocicletas e três de automóveis, em decorrência de irregularidades.

“As operações durante o Natal são importantes para garantir a integridade de todos os cidadãos. Se divertir é importante, mas se divertir com responsabilidade é mais importante ainda”, destacou Arthur Cruz.