Mãe é presa por tentar matar o próprio filho durante briga no Tarumã

Manaus/AM - Uma mulher de 43 anos foi presa pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), através da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), sob acusação de tentativa de homicídio contra seu filho de 24 anos. O incidente ocorreu no domingo (13), na rua do Riacho, Vivenda Verde, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Por volta das 21h30, a polícia foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para atender uma ocorrência de agressão com arma branca. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem com ferimentos e sangramento. A vítima relatou que as lesões foram causadas por sua mãe, que utilizou uma faca.

A mãe alegou que agiu em legítima defesa, afirmando que o filho a agrediu com socos no rosto e arremessou tijolos, pedras e garrafas de vidro contra ela. A arma utilizada na agressão não foi encontrada no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o jovem para a Unidade de Pronto Atendimento do Campos Sales, onde recebeu atendimento médico. A mulher foi presa e o caso foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas reforça o pedido para que a população denuncie qualquer atividade criminosa através do disque-denúncia 181 ou pelo 190, garantindo o anonimato do denunciante.