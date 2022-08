Mãe diz que adolescente foi morta por vingança de padrasto e relata ameaças do ex

Manaus/AM – A mãe da adolescente Jennifer Vitória Magno Soares, 15, achada morta na casa do padrasto na Comunidade Santa Inês, na manhã de hoje (1), disse que recebeu ameaças do ex-marido por meio de mensagens.

Segundo a polícia, na conversa o homem culpava a mulher por tê-la deixado e dizia que “ela ia se arrepender do que fez”. A mãe de Jennifer acredita que ela foi assassinada pelo homem porque ele viu uma foto dela com o novo namorado em uma rede social.

“O suposto autor confirmou para a mãe da vítima que ela era culpada pela tragédia, porque era um casal recém-separado, tinha em torno de 2 meses que eles se separaram e talvez ele tenha feito isso por vingança”, disse o delegado do 14° DIP, Cristiano Castilho.

O casal estava separado a cerca de dois meses e o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Mesmo assim, a mulher permitia que a filha o visitasse com frequência aos fins de semana.

Isso porque o acusado tinha criado e registrado Jennifer ainda pequena e os dois mantinham uma relação de pai e filha. O ex-casal tinha, inclusive, guarda compartilhada.

Ainda não é possível afirmar se no momento em que o ex enviou as ameaças, Jennifer ainda estava viva, mas o corpo deve passar por perícia detalhada.

Vale destacar, que além das 9 facadas no pescoço, a adolescente foi encontrada seminua na casa do acusado. Ele fugiu e segundo a polícia, o homem já tem passagens por tráfico de drogas e violência doméstica.

“A princípio, pelo que a perita criminal nos informou, ela foi assassinada com 9 facadas no pescoço e aparentemente, nós não podemos ser levianos de afirmar que houve violência sexual, mas ela estava com a parte de baixo despida”, ressalta o delegado.