Justiça mantém prisão de líderes de facções e traficantes de Coari e Tefé

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas manteve a prisão de 20 pessoas apontadas pela polícia como líderes de facções criminosas e traficantes de drogas que atuavam em Manaus e nos municípios de Coari e Tefé.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, o plantão das Audiências de Custódia foram realiazadas, na quinta-feira (12), após a “Operação Tentáculos” que resultou em prisões preventivas, temporárias e de busca e apreensões.

As audiências foram presididas pelo juiz de direito plantonista, Rosberg de Souza Crozara, com o promotor de justiça Bruno Escórcio Cerqueira Barros representando o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AMP). Todas as audiências foram realizadas por videoconferência.

Os referidos mandados foram expedidos pela Vara de Garantias Penais e de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O Juiz de Direito da Custódia constatou que os mandados de prisões expedidos nos autos de origem preencheram as formalidades legais, razão pela qual concluiu pela legalidade do ato prisional dos custodiados, com a devida manutenção da prisão preventiva ou temporária, conforme o caso.