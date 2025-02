Jovem morre após ser baleado em garupa de mototaxi no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 19 anos, identificado como Fabrício Pantoja da Cruz, morreu após ser baleado na tarde de terça-feira (23), na Ponte do Pêra II, em Coari, interior do Amazonas

Policiais militares do município informaram que receberam a informação onde a vítima havia dado entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com múltiplos disparos de arma de fogo.

Segundo relatos colhidos pelos PM's no local, o crime teria sido motivado por uma rixa entre a vítima, moradora do Campo do Oriente, e a mãe de sua vizinha, residente do bairro do Pêra. Momentos antes dos disparos, um indivíduo não identificado teria se aproximado de Fabrício e seu pai, informando que eles não eram bem-vindos no bairro e que deveriam se retirar imediatamente.

Após deixarem o local em um mototáxi, Fabrício e seu pai foram seguidos por três motocicletas com pistoleiros não identificados, que efetuaram os disparos. Fabrício foi atingido nas costas e no pescoço, sendo socorrido e encaminhado para o Hospital de Coari, onde recebeu os primeiros socorros, mas acabou morrendo posteriormente.

A Polícia Civil investiga o caso.