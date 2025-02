Cachorro encontra bebê morto dentro de saco ao lado de unidade de saúde

A Polícia Científica de Goiás confirmou que o bebê foi encontrado em estado de decomposição e ainda com a placenta, o que sugere que o parto pode ter ocorrido recentemente. No entanto, não é possível determinar se a criança nasceu com vida.

A descoberta do corpo do bebê ocorreu quando um cachorro, ao farejar o saco plástico, chamou a atenção de moradores que passavam pelo local. Ao se aproximarem, eles constataram que se tratava de um bebê.

Um bebê recém-nascido foi encontrado morto dentro de um saco plástico no gramado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasicon, em Aparecida de Goiânia, na manhã do último domingo (2).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.