Homem que 'atravessou' gamer com espada é condenado a 14 anos de prisão

Guilherme Alves Costa, 18, foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por matar a golpe de espada a gamer Ingrid Oliveira Bueno da Silva, conhecida como “Sol”, de 19 anos.

O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro do ano passado em São Paulo e teve repercussão nacional. De acordo com as investigações, Guilherme e Ingrid se conheceram por meio da internet.

Ambos costumavam jogar partidas de Call of Duty: Mobile e com o tempo, decidiram se encontrar, a partir daí os encontros se repetiram algumas vezes.

No dia do assassinato, Ingrid estava na casa de Guilherme e foi atacada por ele com um golpe de espada e outros de faca.

Após o crime, Guilherme chegou a gravar um vídeo mostrando o corpo da gamer estirado em seu quarto e confessando a barbárie. No discurso, ele não explicava a motivação do crime, dizia apenas que “matou porque teve vontade”.

Em depoimento, porém, o irmão de Guilherme revelou que após fugir e ameaçar tirar a própria vida, o rapaz declarou que matou Ingrid “porque ela atravessou seu caminho”.

Aos policiais que o prenderam, ele contou que “planejava um ataque contra o cristianismo” e se intitulava soldado de um exército e que estava em uma missão que envolvia ataque a outras pessoas.

A declaração está registrada em um livro escrito por ele mesmo, que foi encontrada em sua casa. No decorrer das investigações as provas apontavam para o fato da gamer ter descoberto o plano e ter de alguma forma tentado interferir, mas pode ter havido outra motivação também como um relacionamento amoroso entre eles.

A defesa de Guilherme ainda tentou durante o julgamento, atestar que ele teve um surto psicótico, mas exames mostraram que ele não tem nenhuma transtorno mental e agiu de forma assombrosamente fria e consciente.