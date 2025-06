Homem é morto com 7 tiros após ser perseguido por criminosos no Coroado

Manaus/AM - Almerindo Figueiredo Mota, 34 anos, foi morto com 7 tiros após ser perseguido por 4 criminosos, na noite desta terça-feira (10), na rua Beira Rio, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima correu pelo beco Mirtis para tentar fugir dos suspeitos, que seriam 3 homens e uma mulher, no entanto, foi alcançada e alvejada com tiros na cabeça e pescoço. Almerindo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além disso, os familiares relataram que ele teria apresentado mudanças no comportamento e estava preocupado após receber ameaças de morte, mas que não sabem o motivo das ameaças.

A DEHS vai investigar o homicídio.

Acidente

Durante a ocorrência, um ônibus do transporte coletivo bateu na lateral de uma viatura da Polícia Militar que estava no local para averiguar a morte do homem de 34 anos.

O motorista do ônibus tentou passar pela via e acabou atingindo a viatura. Ninguém ficou ferido, houve apenas danos materiais.