Suspeito de assaltar pastelaria em Flores é procurado pela polícia; vídeo

Manaus/AM - Os policiais do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) estão à procura de um homem, não identificado, apontado como autor de um roubo praticado em uma pastelaria na Marques de Muritiba, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular da unidade policial, no dia 3 de junho deste ano o homem chegou ao estabelecimento, solicitando inicialmente dois pastéis. Em seguida, ele ameaçou as pessoas presentes no local com uma arma de fogo e roubou o aparelho celular de um cliente.

“As informações sobre a identificação dele são essenciais para que a equipe de investigação do 12º DIP possa localizá-lo. Quem reconhecê-lo, pode entrar em contato conosco para que possamos efetuar sua prisão”, relatou o delegado.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem souber sobre a identificação do indivíduo, que entre em contato pelo número (92) 98513-3618, disque-denúncia do 12º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.