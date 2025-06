Polícia prende 5 pessoas e apreende mais de 1kg de drogas em Manaus

Manaus/AM - Os policiais militares realizaram, entre a tarde de sexta-feira (06) e a madrugada deste sábado (07), cinco ações distintas de combate ao tráfico de drogas em diferentes zonas de Manaus. As operações resultaram na prisão de cinco pessoas e na apreensão de aproximadamente 1,2 kg de drogas, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão e celulares.

Por volta das 16h30 de sexta-feira, durante a Operação Ajuricaba, policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prenderam um homem disfarçado de entregador delivery, que conduzia uma motocicleta vermelha.

Na abordagem, foram encontradas várias porções de pasta base de cocaína e R$ 1.290 em dinheiro. Ele foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ação, ainda na sexta-feira, a 26ª Cicom prendeu um homem de 26 anos no bairro Santa Etelvina. Durante patrulhamento no residencial Viver Melhor 2, policiais militares abordaram o suspeito com uma bolsa contendo uma porção de oxi, outra de cocaína, uma balança de precisão e um celular. Ele confessou que estava comercializando entorpecentes, logo ele foi preso e foi conduzido ao 6º DIP.

Na zona oeste, por volta das 20h20, policiais militares da 8ª Cicom patrulhavam a rua São João, no bairro Compensa 2, quando flagraram um homem tentando fugir pelo beco Rui Barbosa. Na abordagem, foram encontradas várias trouxinhas de pasta base de cocaína e oxi, além de um celular. O suspeito foi preso em flagrante e levado ao 19º DIP.

Na zona leste, na madrugada deste sábado (07/06), às 00h15, os policiais militares da 28ª Cicom prendeu um homem de 21 anos na rua Planalto, bairro Colônia Antônio Aleixo. Ele foi flagrado tentando fugir ao ver os policiais, mas foi alcançado. Com ele, estavam oito cigarros de maconha, duas porções de oxi, duas de maconha, uma balança de precisão, um celular e R$ 22. O suspeito foi preso e foi levado ao 14º DIP.

Na zona leste, os policiais militares da Força Tática, por volta das 12h, apreendeu um adolescente de 16 anos durante patrulhamento na rua das Andirobas, bairro Nova Floresta. Com ele, foi encontrada uma sacola contendo aproximadamente 1 kg de oxi. Após confessar possuir mais entorpecentes em casa, a equipe da PMAM seguiu até o local e encontrou mais 100 g de maconha, 25 g de cocaína, R$ 60 e uma balança de precisão.

O adolescente, que já possuía passagem por tráfico, foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe, imediatamente, ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.