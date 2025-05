Homem é preso por desbloquear e vender celulares roubados no Alvorada

O delegado ressaltou que é importante que a população continue a realizar as denúncias, por meio dos números (92) 99258-1056, disque-denúncia do NIRC e o 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“Durante a fiscalização, identificamos um celular com restrição de roubo e um notebook com vários programas usados para desbloqueio de celulares. Além disso, apreendemos mais 19 celulares sem origem comprovada”, disse o delegado.

Manaus/AM - Um homem de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso no bairro Alvorada, na zona centro-oeste, por vender e desbloquear aparelhos celulares roubados. No momento da prisão, 19 celulares foram recuperados com ele.

