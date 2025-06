Homem é preso com cocaína, arma e mais de R$ 3 mil em espécie em Maraã

Manaus/AM - Zaquel de Souza da Costa, de 25 anos, foi preso nesta terça-feira (03) com quatro tabletes de cocaína, dez pinos da mesma substância, uma arma de fogo de fabricação artesanal, munições e R$ 3.414 em espécie, no município de Maraã, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP, as diligências foram deflagradas após a expedição de mandado judicial de busca e apreensão para o endereço do suspeito, localizado no bairro São Francisco.

“Nos deslocamos até o local, e durante uma revista minuciosa, encontramos entorpecentes, uma arma de fogo artesanal, munições e mais de R$ 3 mil em dinheiro. Zaquel foi preso em flagrante”, explicou o delegado.

Procedimentos

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.