Homem é preso após usar arames ligados no gatilho de arma para ameaçar esposa de morte no Amazonas

Manaus/AM -

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 11° Batalhão da Polícia Militar (BPM), prendeu, na quarta-feira (22/11), um homem, de 51 anos, por violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma de fogo, na Comunidade do Bom Socorro do Zé Açu, na zona rural de Parintins, localizado a 369 quilômetros de Manaus.

A equipe em parceria com a Polícia Civil, recebeu denúncia relatando que o infrator teria agredido e ameaçado de morte a companheira, de 65 anos. Já no local, os policiais militares encontraram armadilhas com arames ligados no gatilho de uma arma de fogo. Após desarmar o material, o homem foi preso em posse de duas armas de fogo de fabricação caseira com munições.

O caso foi conduzido à 3ª Delegacia de Polícia Civil, de Parintins.

