Homem condenado por morte no trânsito ao dirigir alcoolizado é preso em Manaus

“No dia do ocorrido, o homem realizou o teste do bafômetro, confirmando que ele estava sob efeito de álcool. Logo em seguida, ele foi conduzido à delegacia, onde chegou a ser preso em flagrante na época. Agora, foi cumprido o mandado de prisão por sentença condenatória em nome dele”, informou Pignata.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular do 20º DIP, na ocasião do crime, o homem estava conduzindo seu veículo sob efeito de bebidas alcoólicas, não respeitou a sinalização de trânsito e atingiu a motocicleta em que as vítimas estavam. Elas foram arremessadas ao solo e morreram no local.

Manaus/AM - Um homem identificado pela polícia como Hermenegildo Joaquim de Brito Filho, 35, foi preso, nesta quinta-feira (5), por homicídio culposo de trânsito, ocorrido no 17 de maio de 2020, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

