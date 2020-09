Homem atira em carro após briga de trânsito em Manaus; vídeo

Manaus/AM - Um homem teve o carro atingido por um tiro após uma briga de trânsito, ocorrida na Avenida das Torres, em Manaus.

De acordo com a vítima, que não quis se identificar, o homem estava dirigindo o carro logo atrás dele, mas ficava dando luz alta mesmo com o engarramento visivelmente grande no local. A vítima então, acenou com a mão, pedindo para que o homem aguardasse um pouco.

Homem atira em carro após briga de trânsito em Manaus pic.twitter.com/D1VhJEJzvL — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 22, 2020

Minutos depois, o homem conseguiu ultrapassar a vítima e o "fechou" logo depois, colocando o seu carro em frente a ele. A vítima alega que não ligou e continuou o caminho, mas minutos depois, ao passarem por um cruzamento, o dono do carro que o fechou acabou sacando uma arma e apontando para ele. Mesmo nervosa, a vítima disse que se ele quisesse atirar, que atirasse. Foi então que ele ouviu dois disparos.

Um dos tiros atingiu o carro e outro a vítima não sabe dizer se atingiu algo ou alguém no local. Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local.