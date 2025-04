Grupo é preso suspeito de roubar celulares em show na Arena da Amazônia

Segundo os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem teve o celular furtado em um show na Arena. Ele estava registrando um Boletim de Ocorrência no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) sobre o furto e alertou os policiais de que estaria rastreando o celular e a localização aparecia em uma área de tráfico na rua Marechal Deodoro, no bairro Centro.

Manaus/AM - Seis pessoas foram presas com drogas e celulares roubados, na noite desta segunda-feira (28), na rua Marechal Deodoro, no Centro de Manaus. Eles são suspeitos de roubarem os aparelhos durante show na Arena da Amazônia.

