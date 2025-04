Atleta amazonense disputará vaga na Seleção Brasileira de Karatê

Manaus/AM - O atleta amazonense Samuel Lima, de 12 anos, viaja nesta terça-feira (29) para Aracaju, em Sergipe, para a disputa da Seletiva Nacional de Karatê. Samuel buscará uma vaga na Seleção Brasileira de Karatê que disputará o Campeonato Sul-Americano e Mundial.

Samuel disputará a Seletiva Nacional na categoria sub-14, faixa branca até 55 quilos, e enfrentará os principais atletas do país, apenas os primeiros colocados nos rankings estaduais participarão da competição. Com um vasto currículo, neste mês o jovem faturou o ouro no Campeonato Brasileiro, na etapa de Macaé, o atleta tem como principal objetivo a vaga na Seleção Brasileira.

“É uma competição bem disputada, o nível é maior que o do Campeonato Brasileiro, só o primeiro colocado garante a vaga para a Seleção Brasileira. Estou com uma grande expectativa, aumentei a carga de treinos, esse é meu maior objetivo e estou almejando há algum tempo, espero realizar esse sonho e garantir meu lugar na equipe nacional”, exaltou Samuel Lima.

A Seletiva Nacional ocorrerá entre os dias 30 de abril e 4 de maio, as disputas acontecerão no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. O campeonato contará com atletas inscritos nas categorias Sub-12, Sub-14, Cadete, Júnior e Sub-21, disputando uma vaga em cada para a Seleção Brasileira.

“Fico muito feliz com o apoio do Governo do Amazonas. Muitos atletas não têm condição, acabam deixando de ir para campeonatos, os valores das passagens são altos e quando temos essa ajuda é uma preocupação a menos. Sou muito grato a tudo e quero fazer bonito para valorizar esse apoio na Seletiva Nacional”, finalizou Samuel Lima.