Gabigol é detido em cassino com aglomeração de 200 pessoas em São Paulo

Um cassino com cerca de 200 pessoas foi fechado em uma operação da polícia na madrugada deste domingo (14) em uma área nobre de São Paulo, na Vila Olímpia, zona Sul. O atacante do Flamengo, Gabigol, e o cantor MC Gui estavam no local.

A polícia chegou ao lugar após receber várias denúncias sobre uma possível festa clandestina durante a pandemia da Covid-19, que se agrava no Brasil. Ao chegarem no local. os agentes encontraram um cassino. O deputado Alexandre Frota acompanhou a operação e compartilhou as imagens do momento nas redes sociais:

Essa Madrugada a Força Tarefa esteve em uma festa clandestina dentro de um Cassino acreditem . E novamente diversos problemas e descaso com a Pandemia ,além do jogo ser proibido ,foi uma surpresa o que encontramos no local . @Policia_Civil @PMESP @mpsp_oficial @governosp pic.twitter.com/mOMXS3GOn4 — Alexandre Frota 77 (@77_frota) March 14, 2021

De acordo com a GloboNews, todas as pessoas, incluindo os jogador e o funkeiro, foram encaminhadas à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, no Centro de SP, e comprometeram-se, com termo circunstanciado, a prestarem depoimento à polícia posteriormente. Em seguida, foram liberadas.

Assim como a maior parte das capitais brasileiras, São Paulo passa a enfrentar um colapso na saúde devido à exorbitante alta de casos de Covid-19. Na última semana, o País registrou por três dias consecutivos mais de 2 mil mortes pela doença.

O grupo principal do Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, e a presença de Gabigol é aguardada.