Funcionário dos Correios e 4 homens são presos por aplicarem golpes em banco no Amazonas

Manaus/AM - Um servidor dos Correios, identificado como Rosivaldo Oliveira Magalhães , 47, foi preso na manhã de hoje (6), na Operação Aliquam, suspeito de participar de um grupo criminoso que aplicava golpes no Banco do Brasil.

Outros quatro homens também foram presos suspeitos de integrar a organização criminosa. São eles: Idioney da Silva Lima, 31 anos, Carlos Daniel Andrade, 19 anos, Diogo Wanderley Gomes da Silva, 35 anos, Matheus dos Santos Teixeira, 25 anos. Um dos líderes da quadrilha, identificado como Donis Monteiro Ferreira, de 22 anos, está foragido.

Juntos, eles causaram prejuízo de mais de R$ 500 mil ao banco. Conforme o delegado Heron Ferreira, da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), as investigações iniciaram após registro de uma denúncia do Banco do Brasil, em fevereiro deste ano, informando sobre os golpes sofridos.

“Iniciamos as investigações, mas percebemos que havia fraudes financeiras e, como apoio técnico, começamos a integrar as ações com a Especializada em Defraudações. Essa quadrilha agia da seguinte forma, eles usavam o aplicativo do banco para solicitar empréstimos, vários empréstimos, e dividiam o dinheiro com os laranjas, que eles utilizam os nomes e dados para praticar o crime. Além desses dados, eles também falsificavam informações para conseguir sacar o valor”, informou.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), os membros da organização criminosa cooptavam “laranjas”, geralmente pessoas humildes, com proposta de dividir os valores dos empréstimos.

Os suspeitos solicitavam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil para o banco, fraudavam documentações e ficavam com 30% do valor do empréstimo e o restante eles pagavam os “laranjas”.

“Eles chegavam a realizar, no aplicativo do banco, 20 a 30 cadastros por dia na tentativa de solicitar valores, um volume muito grande, e esse funcionário dos Correios era um braço da organização criminosa que desviava os cartões solicitados e entregava ao líder da quadrilha. O dinheiro adquirido com o golpe era utilizado para comprar bens próprios como veículos, viagens. Os presos são líderes da organização criminosa”, relatou.

A maioria das prisões ocorreu no município de Manacapuru e uma ocorreu no bairro Gilberto Mestrinho, em Manaus. Todos foram presos em cumprimento a mandado de prisão temporária pelo crime de estelionato e organização criminosa.