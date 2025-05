Ex-padrasto é preso por estuprar menina de 10 anos em Tefé; ele aindava envia nudes para a vítima

Manaus/AM - Um homem, 27, que não teve o nome divulgado, foi preso nessa terça-feira (13, por estuprar a ex-enteada de 10 anos no município de Tefé, no interior do Amazonas.

O homem foi denunciado pela mãe da vítima, no dia 6 de maio, quando ela descobriu o crime depois de encontrar fotos íntimas do ex-companheiro no celular da filha.

“Ao questionar a criança, ela contou que o homem praticava atos libidinosos contra ela desde outubro de 2024, quando eles moravam no interior do Amazonas. Em abril deste ano, quando o autor estava de passagem em outro estado, passou a enviar as fotos para a vítima, e ele ainda a induzia a não contar nada para a sua mãe”, disse a delegada Mariane Menezes.

O homem teve a prisão decretada e se apresentou nessa terça-feira na delegacia acompanhado de um advogado. Ele vai responder por estupro de vulnerável.