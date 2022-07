Dupla é presa por matar comerciante em roleta russa durante assalto no Amazonas

Manaus/AM - Gabriel Bleno Celestino Terencio, 26, conhecido como “GB”, e Samia Caroline da Silva Marques, 28, foram presos pela polícia por terem envolvimento no latrocínio do comerciante Luiz Censo Ferraz, no dia 15 de janeiro deste ano em Rio Preto da Eva, no Amazonas. O homem foi morto em uma "roleta russa".

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 19h no estabelecimento comercial da vítima, no quilômetro 135 da AM-010. A dupla, junto com mais cinco pessoas, identificadas como Aimá Martins Fragata, 21; José dos Reis Alves Da Conceição, 40, conhecido como “Maranhão”; Luan De Souza Paiva, 25; Wendel Oliveira Linhares, 31, chamado de “Bombado”; e Willian Gabriel Santos De Melo, 23, o “Magrelo”, rendeu a família de Luiz para roubar o dinheiro do local.

“Após diligências em torno do caso, constatamos que José informou aos demais que a vítima tinha cerca de R$ 100 mil em seu estabelecimento comercial. Com base nessa informação, o grupo passou a monitorar Luiz em seu estabelecimento, a fim de entender a dinâmica do comércio”, explicou o delegado.

Aimá e Wendel forneceram o carro, modelo Voyage, e José as armas usadas no crime. Na ocasião, a vítima havia chegado de Manaus, por volta das 18h, e caiu na emboscada preparada para ele pelos suspeitos.

“Aimá, Gabriel, Luan e William, simularam que o carro estava em pane seca e pediram para comprar gasolina no estabelecimento. A vítima pediu para que Gabriel Bleno entrasse no comércio e pegasse o combustível, momento em que foi rendido. Em seguida, Aimá adentrou o comércio e anunciou o assalto, enquanto os demais integrantes da quadrilha rendiam os demais familiares e buscavam o dinheiro”, detalhou Henrique Brasil, acrescentando que o grupo achou apenas R$ 13 mil no estabelecimento.

Ao exigir os supostos R$ 100 mil que estariam no comércio, Aimá passou a fazer “roleta russa” com as vítimas, para que falassem onde estava o valor. Neste momento, o homem alvejou Luiz com um tiro na cabeça, matando o comerciante. Após o crime, os suspeitos fugiram para um ramal, e Aimá entrou em contato com sua namorada Samia, que estava em casa aguardando para resgatá-los.