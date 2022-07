Defesa de suspeito de matar servidora do TRT pede reconstituição do crime em Manaus

Manaus/AM – A defesa de Caio Claudino, principal suspeito de assassinar a servidora do TRT, Silvanilde Veiga, solicitou uma reconstituição do crime e alegou ter material que indica que o cliente não foi o autor do crime.

“Ele conversou com um colega que é agente da portaria, uma semana antes de ser acusado e esse colega informou para ele (a polícia), de que fizeram o andamento do 14° andar até a garagem pelas escadarias do apartamento e que do 14° até a garagem tinha pingos de sangue. Então a defesa está aguardando o fechamento do inquérito para ter acesso para saber se foi feita essa perícia, de que forma foi feito e se essa pessoa que o Caio alega foi oitivada. Se não foi, a gente vai querer que se oitive”, disse o advogado Samarone Gomes, em entrevista a uma emissora de TV.

O defensor diz ainda que pediu a reconstituição para confrontar as versões de Caio e a da polícia. Ele ressalta ainda, que o cliente alega inocência e que está aguardando o momento certo para revelar porque assumiu o crime quando foi preso:

“A defesa pediu acesso a cena do crime e também a reconstituição da cena do crime para entender a dinâmica. Porque o Caio alega que não cometeu o crime e sequer esteve no apartamento. Aí todo mundo me pergunta: Por que ele assumiu? Vai ter o momento oportuno que eu vou fazer com que o Caio venha à imprensa e ele justifique porque assumiu”, afirma.

Claudino foi preso no dia 21 de junho e na época disse que tinha matado Silvanilde porque estava sob o efeito de drogas e queria dinheiro para comprar mais entorpecentes.

